Любители делать ставки на спорт ищут надежные букмекерские конторы, которые предлагают высокие коэффициенты, понятные условия работы, безопасное сотрудничество. Для правильного выбора компании нужно разобраться в нюансах игорного бизнеса в Казахстане и выяснить, чем отличаются популярные организации.

Что такое букмекерская контора?

Начинающие игроки интересуются, что представляют собой современные букмекерские конторы Казахстана. Это компании, которые принимают ставки на спорт и другие события, например, турниры по онлайн-играм. Большинство организаций предлагают заключать пари как до начала встречи (прематч), так и уже в ходе соревнования (лайв).

Букмекеры оценивают вероятность различных исходов и устанавливают на них определенные коэффициенты (котировки). Они могут меняться в зависимости от разных факторов:

непредвиденных обстоятельств — травмы ключевого спортсмена, смены тренера, внутренних конфликтов клуба;

количества бетторов, которые предпочли конкретный коэффициент, — чем больше игроков выбрали данную ставку, тем ниже становится котировка;

развития событий в ходе самого матча (для live-режима).

Пользователь выбирает интересующее его событие в линии букмекерской конторы, нажимает на коэффициент и заключает ставку на спорт. Например, клиента интересует матч «Монако — Трабзонспор» в Лиге Европы УЕФА. Игрок решает поставить на победу первой команды с коэффициентом 1.6. Сумма его ставки — 100 тенге. Если предположение окажется верным, на счёт поступит 100 * 1.6 = 160 тенге. Таким образом, чистая прибыль составит 160 — 100 = 60 тенге. Если ставка игрока не сыграет (прогноз окажется неудачным), то он потеряет вложенную сумму.

Большинство букмекерских контор не ограничиваются ставками на одно событие (ординарами). Существуют также экспрессы (серии одиночных ставок в несвязанных между собой событиях).

Для получения выигрыша в них нужно угадать все исходы. Приз рассчитывается таким образом: сумма ставки умножается на перемноженные коэффициенты.

Например, в одном матче беттор ставит на победу Наполи с коэффициентом 1.64, а в другом — на преимущество Лацио с «кэфом» 1.44. Общая ставка составляет 100 тенге.

В случае победы беттор забирает 100 * (1.64 * 1.44) = 236 тенге, чистая прибыль — 236 — 100 = 136 тенге. Однако если один из прогнозов окажется неверным, вся сумма ставки в букмекерской конторе сгорит.

Популярны также системы — комбинированные ставки из нескольких экспрессов. В пари должно быть от 3 до 16 (иногда до 20) прогнозов на не зависящие друг от друга события. Для победы не надо угадывать все события: достаточно 2 из 3, 4 из 5, 5 из 7 и так далее. При этом общая ставка равномерно распределяется между событиями. Например:

игрок решает поставить систему на 3 события с коэффициентами 2.5, 2.6, 2.7;

общая ставка составляет 75 тенге;

если верными оказываются события с «кэфами» 2.5 и 2.6, беттор получает на баланс: 2.5 * 2.6 * 25 (так как 75 тенге поровну делятся между 3 прогнозами). Итоговая выплата — 162.5 тенге.

Чистая прибыль: 162.5 — 75 = 87.5 тенге. Иногда итоговая выплата не окупает сумму вложений, но хотя бы частично компенсирует финансовые потери.

Список надежных букмекерских контор часто дополняют компании с дополнительными видами ставок. Помимо ординаров, экспрессов и систем могут предлагаться цепочки — одиночные пари, которые расположены в заданной пользователем последовательности. Расчет каждой последующей ставки на спорт зависит от исхода предыдущих событий. Такой вариант больше подходит опытным бетторам.

Расчет ставки на спорт обычно производится спустя несколько минут после окончания матча. Когда средства оказываются на счету, игрок может заказать вывод доступным в букмекерской конторе способом.

Лицензирование букмекерских контор в Казахстане

Беттинг в государстве — легален, однако держать заведение владельцы могут только после получения лицензии. Разрешение на работу наземных ППС и онлайн-клубов выдает Министерство культуры и спорта РК.

Букмекерские конторы Казахстана ежегодно платят лицензионный сбор (в 2022 году — 3 695,83 долларов). Предусмотрены также ежемесячные отчисления за использование обычной или электронной кассы.

Для получения лицензии букмекерская контора обязана передать в Министерство:

Заявление. Документы, подтверждающие личность человека, подающего заявку. Резюме и род занятий подателя. Устав работы организации. Документы о наличии необходимых помещений и оборудования. Договор с охранным агентством. Договор с банком второго уровня на 40 тысяч месячных расчетных показателей.

В законодательстве страны есть важный нюанс: интернет-деятельность могут вести только те компании, у которых уже есть разрешение для наземных БК. В случае одобрения владелец клуба получит лицензию на 10 лет.

Почему клиентам важно знать, какие букмекеры официальные? Наличие казахской лицензии гарантирует защиту интересов клиентов БК, полную и своевременную выплату заработанных средств, честную политику работы компании. В соответствии с законами страны, в организациях действует запрет на сотрудничество с лицами в возрасте до 21 года.

Существуют также оффшорные букмекерские организации, не имеющие лицензии на деятельность в Казахстане. Как правило, они зарегистрированы в Кюрасао, на Мальте, острове Мэн, имеют разрешения от местных регуляторов. Однако только клиенты официальных казахских БК могут рассчитывать на полную правовую защищенность, бесперебойный доступ к сайту букмекерской компании, удобные платежные методы.

Как новичку выбрать букмекерскую контору?

Начинающим пользователям важно знать, где лучше ставить ставки в Казахстане. Прежде всего, клиентам надо обратить внимание на надежность и платежеспособность букмекерской организации, удобство работы с сайтом, наличие специальных привилегий. Рейтинг букмекеров составляется экспертами с учетом всех этих нюансов.

Критерии оценки букмекерской конторы для совершения ставок на спорт

При выборе букмекера необходимо анализировать следующие моменты:

Данные лицензии. Легальные букмекерские организации обычно размещают информацию о разрешении в нижней части страницы сайта. Обязательно указываются дата получения лицензии и ее номер. Интерфейс онлайн-площадки. Букмекерские конторы могут переводить сайты на несколько языков (казахский, русский, английский), размещать актуальную информацию о новостях и бонусах на красочных слайдерах, предлагать дополнительные настройки купона (например, развернуть на весь экран или выбрать компактный вид), предусматривать изменение формата коэффициентов. Информативность сайта. На соответствующих страницах онлайн-ресурса должны быть указаны четкие правила приема ставок и вывода выигрышей, нюансы расчета пари для разных видов спорта, данные о комиссиях, сроках выплаты средств и так далее. Букмекерские организации с высоким рейтингом не допускают двойной трактовки информации. Линию и роспись. Стоит обращать внимание не только на количество доступных видов спорта (линию), но и на вариативное предложение ставок (роспись). Популярные букмекерские конторы предлагают заключать пари как на стандартные исходы (победу одной команды или ничью), форы (победу с определенной разницей голов), тоталы (общее количество голов/очков), так и на количество нарушений, время владения мячом, спортсменов, забивших голы и т.п. Коэффициенты и маржу. Можно взять один матч и сравнить его «кэфы» в разных букмекерских организациях. Чем выше коэффициенты — тем больше потенциальный заработок беттора на ставках. Маржа — это доля прибыли букмекера, которая выражается в процентах. Информация об этой комиссии может указываться на сайте БК. Для расчета маржи существуют также онлайн-калькуляторы. Пользователь вводит в специальных полях коэффициенты на 2-3 исхода, и система автоматически определяет комиссию БК. Стоит учитывать, что для топовых событий (Лиги Чемпионов, УЕФА, НХЛ) предусматривается более низкая маржа и высокие коэффициенты, чем для любительских соревнований. Дополнительный функционал. Некоторые букмекерские организации добавляют калькуляторы расчета выигрыша в купон, внедряют на сайте опцию просмотра лайв-событий в видео- или схематическом формате, предлагают тотализатор (экспресс-ставки на собранные букмекером матчи). Часто есть возможность просмотра статистики событий в режиме реального времени, одновременного мониторинга нескольких лайв-матчей, участия в дополнительных развлечениях (быстрых играх). Удобство регистрации и авторизации. Большинство букмекерских контор предлагают создавать учетные записи, используя телефон и электронную почту. Для максимальной надежности может потребоваться введение SMS-кода. На некоторых сайтах есть возможность быстрой регистрации или авторизации с помощью социальных сетей или Google-аккаунта. Валюту аккаунта. Легальные казахские казино обычно предлагают играть только на тенге. В оффшорных БК встречается и другая валюта, включая доллары и евро. Наличие технической поддержки. В процессе беттинга иногда возникают проблемы или вопросы. Например, пользователь неверно указал данные при регистрации в букмекерской конторе, а править их самостоятельно без администрации он не может. Или же происходит задержка вывода средств, возникают проблемы с оплатой купона. Оптимальное решение — онлайн-чат на сайте, в который можно обращаться круглосуточно. Иногда в него можно загружать скриншоты для детального описания ситуации. Дополнительными каналами связи служат телефонный номер и электронный адрес. Финансовые нюансы. Это, прежде всего, способы внесения депозита и обналичивания средств. Большинство казахских букмекеров предлагают пополнять баланс с помощью банковских карт, мобильных операторов, терминалов самообслуживания. Некоторые компании принимают электронные кошельки Qiwi, сервисы оплаты, например, Wooppay. Средства, заработанные на ставках на спорт, выводятся на дебетовые и кредитные карты, мобильные номера. Важно учитывать минимальную сумму депозита и снятия средств. Наличие мобильной версии и приложения. Современные букмекерские конторы имеют адаптивный дизайн сайта, который подстраивается под параметры экрана устройства игрока. Помимо мобильной версии часто предлагается приложение под Android и iOS. За установку программы могут предоставляться дополнительные бонусы. Акции и спецпредложения. В знак благодарности за регистрацию большинство букмекерских контор дарит приветственные бонусы новым игрокам. Обычно они начисляются при внесении депозита. Это могут быть бонусные средства на дополнительный баланс или фрибеты — бесплатные ставки. Игроков также привлекают повышенные коэффициенты на избранные события, бонусы за определенные виды ставок (экспрессы или ординары), наличие программы лояльности, кэшбек в случае проигрыша. Могут предусматриваться «Ставки без риска» — если пари не сыграло, гость получает фрибет. Многие БК регулярно предоставляют промокоды — комбинации букв и/либо цифр, которые активируются в «Личном кабинете» и дают определенное преимущество. Чем больше спецпредложений в клубе — тем выгоднее в нем играть.

На букмекерские конторы обзоры составляются с учетом реальных отзывов бетторов. Внимание уделяется скорости зачисления депозитов и вывода средств, качеству решения спорных ситуаций, функционалу и бонусной политике компании.

Мнения о БК берутся из независимых источников. Благодаря детальному анализу удается понять, какие букмекерские конторы платят деньги максимально быстро и радуют гостей отличным сервисом.

Основные правила букмекерских контор

На старте новичку надо изучить политику работы конкретной букмекерской конторы. Обычно правила указываются на соответствующей странице официального сайта. Общие для большинства компаний нюансы сотрудничества:

Игрок должен быть не младше 21 года. Это требование соотносится с законами Республики Казахстан. В оффшорных букмекерских организациях принимают игроков от 18 лет. Нельзя регистрировать на сайте больше одного аккаунта (запрещен мультиаккаунт). Повторное создание учетной записи приводит к блокировке обоих профилей с конфискацией средств. Если гость забыл данные учетной записи, нужно обратиться в техподдержку. Делать ставки на спорт нельзя лицам, которые имеют отношение к конкретному событию. Это игроки, тренеры, административные сотрудники.

Букмекерские конторы также отслеживают «вилочников» — клиентов, которые делают ставки на противоположные исходы в нескольких организациях. Подобным образом игроки пытаются остаться в плюсе при любом развитии событий. Таким бетторам могут серьезно снизить лимиты, а в будущем — заблокировать за нечестную игру.

Кроме того, в лицензированных букмекерских организациях вывод средств за ставки на спорт возможен только после верификации аккаунта. Для прохождения проверки в «Личном кабинете» предусмотрен отдельный раздел.

Часто задаваемые вопросы игроков